"Espero que nuestras relaciones sean fantásticas", ha declarado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa con la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, este viernes. De esta manera se ha referido a su homólogo ruso Vladímir Putin, aunque ha admitido que no lo conoce bien y no ha descartado la posibilidad de que sus relaciones no sean tan buenas como espera.