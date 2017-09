Cuba en plena recuperación

Rehabilitar el servicio de luz eléctrica, restablecer el abastecimiento regular de agua a la población y reiniciar el curso escolar son prioridades para las autoridades cubanas, aseguraron funcionarios durante la séptima reunión del Consejo de Defensa Nacional para la Reducción de Desastres, celebrada este lunes en la capital.

En el encuentro, al que asistieron los miembros del Buró Político del Partido, Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y el general de cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se hizo un llamado a la unión de todas las fuerzas para que el país pueda volver a la normalidad cuanto antes.

La Unión Eléctrica de Cuba «no ha dejado de trabajar en función de restablecer este servicio», señaló Yuri Camilo Villamonte, viceministro de Energía y Minas en la reunión.

Debido a los severos daños que el huracán Irma ha ocasionado en todas las centrales termoeléctricas del país, no podemos estimar cuánto tiempo tomará la recuperación y habilitación total de la energía eléctrica, explicó.

No obstante, «será más pronto que tarde, ya hemos restablecido el servicio en la mayoría de las provincias orientales del país y hemos comenzado los trabajos de activación en occidente, con prioridad en la capital», añadió el viceministro.

En el caso de la capital, se intentará habilitar el alumbrado público en las zonas que permanecen sin luz eléctrica, informó la miembro del Buró Político del Partido, Mercedes López Acea, vicepresidenta del Consejo de Estado y presidenta del Consejo de Defensa Provincial de La Habana.

El abastecimiento de agua es otro de los servicios que han sufrido afectaciones tras el paso de Irma, «pero ya se está trabajando en su normalización», aseguró Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Las provincias orientales han ido recuperando el abastecimiento de agua a medida que el sistema electroenergético nacional se ha ido recuperando en esos territorios.

Es el caso de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, lugares en los que no ocurrieron afectaciones de tuberías.

En las provincias donde persisten las afectaciones energéticas, se está respondiendo a las necesidades de la población a través de grupos electrógenos de emergencia, agua en pipas y carros cisternas.

Ya comenzó el traslado de recursos hacia la región central del país, severamente afectada por el embate del huracán Irma. «Cuenta en estos momentos con siete pipas y varias brigadas de trabajo para iniciar la recuperación y garantizar el abastecimiento», aseguró Chapman.

En La Habana hay otras complicaciones, admitió. Los sistemas son más grandes, por lo que necesita más mano de obra en las reparaciones y mayor movimiento en el abasto de agua.

Aun así, para la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en menos de 72 horas pueden haberse resuelto la mayor parte de las problemáticas de abasto en la capital.

El sector educacional también avanza hacia su recuperación comentó a la prensa Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación.

Hasta el momento, hay más de 1 400 instalaciones educacionales afectadas, de ellas alrededor de 500 en la capital. No obstante, «ya hemos comenzado en todas las escuelas del país el proceso de higienización para crear las condiciones necesarias para que reinicie el curso escolar lo antes posible», añadió.

El Ministerio no ha establecido una fecha fija para comenzar las clases, teniendo en cuenta que no todas las provincias sufrieron iguales afectaciones. No obstante, se estima que las aulas de todo el país abran sus puertas a lo largo de esta semana, aclaró la ministra.