Transmitirán por TV y radio la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Comentario sobre una destacada realizadora de la televisión cubana Recientemente le pedí a Ana María Rabasa que diera una entrevista a una amiga del portal. Su respuesta fue la que esperaba: única, como es ella. Me dijo que no le gustaban las entrevistas, y por eso escribo este pequeño, pero bien intencionado texto. Desde mis inicios en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (Icrt) me vincularon a su programa Cuerda Viva, conocido por todos los que han consumido televisión cubana alguna vez. Desde entonces me apegué no solo al espacio sino también a Ana, como cariñosamente la [ ... ]