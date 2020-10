Un buen amigo me ha recriminado que escribo mucho más de lo visible en la tv: directores, actores, locutores que de sonidistas, luminotécnicos, fotógrafos, productores. Tiene razón. Pasando revista a unas cuantas entrevistas realizadas faltan de muchas personas que son parte del aparato cardiovascular de la televisión y no salen en cámara, si acaso en los créditos y de manera rápida. Prometo corregir este error aunque no soy yo sola. Empiezo a enmendarme y me detengo en esas personas que...