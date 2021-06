Se lo que es un linchamiento. Lo sufrí cuando critiqué a unos músicos, que en fiesta o no, estaban juntos, muchos sin nasobuco, y con botellas de ron a la vista, en la primera fase del bicharraco (Sarv Co 2). Los seguidores de aquellos intérpretes me atacaron por todas las vías, incluso con violar a niños que quiero mucho. Terminé viendo mi médico porque la taquicardia no cedía. M e agredieron como sucede a veces que hago una crítica a algún exponente televisivo y cuestiona mis opiniones por mis 71 años, que llevo con orgullo y lúcidamente, con una actividad sistemática en las redes que nació con mi vínculo a La Jiribilla casi veinte años...