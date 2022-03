Laura Mercedes Giráldez/Granma

La actriz Clarita García –a la que vemos cada domingo moldeando el calendario de sus estudiantes y de todo un país que se paraliza frente a la pequeña pantalla– logró construir una maestra con histrionismo y pedagogía. De esas que exige esta época, a sabiendas de que «el maestro se convierte en un familiar muy cercano» La actriz Clarita García. Foto: Maikel Herrera Nunca ha estado en un aula impartiendo clases. Le tiene «un temor horrible» a esa experiencia. Le han propuesto integrar el claustro de la ENA y del ISA, pero siempre pide perdón por negarse. «La verdad es que no me atrevo. Me he preguntado de qué manera los profesores lo hacen. Los admiro mucho. ¡Es una responsabilidad tan grande pararte frente a los alumnos a enseñarles! ¡Tienes que estar tan preparada y saber tanto! Pero mira, la vida cómo es: me ha tocado interpretar a Amalia, meterme en la piel de una profesora. ¡Es increíble!».