NOTA DE PRENSA FALLECE EN LA HABANA, DESTACADO DOCUMENTALISTA JORGE AGUIRRE

Falleció en horas de la madrugada de este jueves a causa de una prolongada enfermedad el destacado realizador de documentales del ICAIC y de la Televisión Cubana, Jorge Aguirre.

Nacido en 1941 en La Habana, se inicia como Productor y ya, desde 1970, se convirtió en realizador de su propia obra audiovisual. Licenciado en Filología, en la Universidad de La Habana, durante todos estos años, Jorge Aguirre escribió y dirigió más de sesenta documentales y cortos de ficción, cuyas temáticas han sido la arqueología, historia, literatura, cultura popular, artes plásticas, natación, espeleología subacuática y, muy especialmente, la música, temática ésta última, a la cual le ha dedicó sustanciosos y valiosos títulos.

Entre sus documentales que tienen como principal contenido a la música en sus diversas manifestaciones, géneros y componentes, se hallan: Chepín (Electo Rosell)(1978), dedicado al músico santiaguero, autor de danzones y guarachas, como por ejemplo, "El Platanal de Bartolo"; Los coches (1983), que trata sobre la fabricación y empleo de los coches en Bayamo y contiene temas musicales alusivos al tema; Paloma de Mayo (1984), referido al surgimiento, ensayos y estreno de la canción "Paloma de Mayo", con letra de Jesús Orta Ruiz, Indio Naborí, y música del pianista Frank Fernández; Una trompeta en sí (1985), que aborda el tema de la improvisación en el jazz y refleja el encuentro y las actuaciones de Dizzie Gillespi y Arturo Sandoval; La caja secreta (1986), el cual trata sobre el famoso Órgano Oriental y la llamada “música de cartón”, donde aparece el Órgano en guateques y fiestas populares, y Teniente Rey No. 308 (2001), sobre el popular Bar de “Bigote de Gato”, y donde se escuchan las guarachas que aluden al famoso personaje, en la voz de Daniel Santos. En Setenta años después (2003), Jorge Aguirre abordó el surgimiento y transformación de septeto a jazz band de la orquesta femenina Anacaona, de la que Georgia Aguirre, su hija, es bajista, vocalista y directora de la agrupación actual. Esta obra obtiene el Gran Premio de Documental Musical, otorgado por la CBU (Caribean Broadcasting Union), en Barbados. Con respecto al protagonismo de la música en la obra de Jorge Aguirre, otro título sobresaliente suyo es Ese que está allí (2006), semblanza del compositor Juan Arrondo (1914-1979), donde se escuchan sus números más famosos, entre ellos, "Ese que está allí", "Fiebre de ti", "Qué pena me da", "Si en un final" y "Como lo soñó Martí", en las voces, respectivamente, de Moraima Secada, Benny Moré, Clara y Mario, y Orlando Vallejo. Más recientemente, otro notable título de Aguirre con la música cual elemento fundamental discursivo es Victrola mía (2013); en éste supo reproducir y reflejar el ambiente sonoro de La Habana, a través de las victrolas o traga-níqueles, en su época de oro, es decir, los años cincuenta del pasado siglo. Victrola mía, con gran contenido informativo, incluye entrevistas, entre otros, a Danilo Orozco, Senén Suárez y Adalberto Álvarez; pero, especialmente, escuchamos en su banda sonora, las voces de notables intérpretes como: Vicentico Valdés ("Los aretes de la luna"), Tito Gómez ("Vereda tropical"), Rolando Laserie ("Mentiras tuyas" y "Sabor a mí"), Daniel Santos ("Dos gardenias"), Tejedor y Luis ("Escándalo"), Blanca Rosa Gil ("Sombras"), Celio González ("Total"), Ñico Membiela ("Cuatro vidas") y Alfonsín Quintana ("Eres sensacional"). Otros documentales de Jorge Aguirre en los cuales el empleo de la música también ha sido notorio son: Me resisto a morir (1989), sobre los autos antiguos denominados "almendrones", donde utilizó el tema del Galleguibiri del teatro vernáculo, así como un tema basado en "Marieta", de Faustino El Guayabero Oramas; Sigo empeñado en decir (1997), con música de Jorge Maletá, es un estudio biográfico y literario del poeta Jesús Orta Ruiz, Indio Naborí; en Hombre de teatro (1999) y Robreño en Rojo y Azul (2007), uno y otro dedicados a Eduardo Robreño, historiador y teatrista, la música constituye un elemento que «subraya y destaca los espacios de la capital y del teatro Martí en restauración». Ya era otoño en París (2005), docudrama sobre la vida y obra pictórica de Wifredo Lam, en el Segundo Festival Nacional de Televisión del 2006 obtuvo varios premios, entre ellos, el de mejor documental, así como los de musicalización y música original. Miembro de la UPEC, UNEAC y de la ADAL (filial de Cuba de la Asociación de Documentalistas de América Latina). Ostentaba la condición de Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Por voluntad propia, su cadáver será cremado y sus cenizas serán dispuestas en ceremonia familiar. Llegue a familiares, amigos y sus compañeros de trabajo nuestras más sentidas condolencias.